5 redenen om een cruise door Noorwegen te maken

KORT MAAR KRACHTIG

Onze reis naar de Noorse fjorden duurt twee nachten en een dag. Hierdoor hebben we ruim de tijd om het schip te verkennen. Vervelen is bijna onmogelijk. Zo kun je om zeven uur ’s ochtends starten met ochtendgymnastiek op dek 9 – al slapen wij liever even uit – , dan pingpongen op dek 10, joggen op dek 12, een filmpje pakken bij het zwembad. Misschien de tanden laten bleken in de spa, bruin worden op het zonnedek, kookworkshops volgen, je eigen wijn maken (en uiteraard drinken) tijdens een ’blendingcursus’. En wil je als gast liever nuchter door het leven, dan kun je zelfs een AA-bijeenkomst bijwonen.

ETEN, HEEL VEEL ETEN

Indruk maakt ook het grote aanbod aan restaurants. Veel gasten eten dan ook de hele dag door. Maar liefst 150 chefs zijn dagelijks druk in de weer met de bereiding van 10.000 (!) maaltijden voor 2650 passagiers en 1025 man personeel.

We sluiten de dag swingend af met livemuziek van de All Stars-band in de BB-Kings bar. Dagelijks is er een nieuw programma.

HET UITZICHT

Ons raam in de ruime buitenhut is als een levend schilderij dat dagelijks van landschap wisselt. De avond eindigt met zicht op zee, maar als we ’s ochtends de gordijnen openen, kijken we uit op het adembenemende Eidfjord en gelijknamige dorp.

DE NATUUR

We gaan van boord voor een wandeling door Eidfjord. Het wordt een korte eerste stop, want klokslag drie uur gaan de trossen weer los en zetten we koers richting de stad Ålesund, waar we een stukje langs de fjorden gaan kajakken.

Het valt nog niet mee, maar als we dan de slag te pakken krijgen, peddelen we het haventje uit en passeren de punt van de majestueuze Koningsdam die op waterniveau nog veel meer indruk maakt. Er komt geen eind aan zijn sexy, slanke, scherpe boeg. Bij dat uitzicht móeten we even stilstaan.

We peddelen verder het fjord in. Een prachtige manier om deze overweldigende natuur te ervaren. We pikken enkele smalle riviertjes, kleine eilanden en ondiepe wateren mee om even later weer – niet omgeslagen en helemaal droog! – terug te keren. Hiervandaan is er ook goed zicht op de stad met z’n karakteristieke gekleurde jugendstilhuisjes.

’s Avonds zetten we koers naar kapitein Timmers’ favoriet: het Geirangerfjord. Via een wirwar van waterwegen tussen hoge kliffen zien we prachtige watervallen met net zulke mooie namen. De Zeven Zusters bijvoorbeeld, of de Bruidssluier en de Vrijer; ze spreken tot de verbeelding. We gaan voor anker vlak bij het dorpje Geiranger. In tenders worden we naar de oever gevaren.

LUXE EN COMFORT

In de Panoramabar maken we kennis met de Amerikaanse Louis en Connie Crain. Dit is alweer hun dertigste cruise, maar hun eerste op de Koningsdam. „Vliegen is steeds minder comfortabel; lang zitten in een kleine ruimte is niks voor ons”, zegt Louis.

Daarom maakten ze een cruise van Miami naar Europa. „Hierdoor heb je ook geen last van een jetlag, want het gaat allemaal geleidelijk aan. Je reist eigenlijk in je hotelkamer!”

Ze blijven vijf weken op zee en in totaal duurt hun reis dit keer drie maanden. Zo maakten ze eerder al een reis naar Sint-Petersburg.

„We zijn allebei gepensioneerd en hebben de tijd. Dit is voor ons de perfecte manier van reizen.”

