Filmrecensie: ’Book club’ ✭✭✭

Goed beschouwd is Book club simpelweg een geriatrische variant op de succesvolle serie Sex and the city. Door de erotische strapatsen in 50 shades ontdekken de krasse knarren meer over de liefde, seksualiteit en... zichzelf. En dat levert een spervuur aan ondeugende grapjes op, variërend van geestig en ontroerend tot belegen en voorspelbaar. Zo wordt Vivian (Jane Fonda) weer week van een oude vlam en besluit weduwe Diane (Diane Keaton) dat ze toe is aan een nieuwe vent. Intussen meldt Sharon (Candice Bergen) zich op een datingsite voor 65-plussers en slaat Carol (Mary Steenburgen) aan het experimenteren met Viagra.

Dankzij het innemende spel van de vier acteerkanonnen kijkt Book club zeker plezierig weg. Het regiedebuut van Bill Holderman bevestigt tevens dat de senioren-romkom – na films als It’s complicated, Hope springs en And so it goes - nu echt een op zichzelf staand en volwaardig genre begint te worden.

Eric le Duc