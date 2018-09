Filmrecensie: ’Figlia mia’ ✭✭✩

(V.l.n.r.) Sara Casu, Alba Rorhwacher en Valeria Golino in ’Figlia mia’.

Je echte moeder, wie is dat nou precies? Is het de vrouw die je op de wereld heeft gezet? Of is het toch zij die je opgevoed heeft? In haar nieuwe psychodrama Figlia mia gaat regisseuse Laura Bispuri op zoek naar het antwoord op deze existentiële vraag.