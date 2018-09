Filmrecensie: ’A-X-L’ ✭✭✩

A-X-L, afkorting voor Attack Exploration Logistics, is de ’oorlogshond van de toekomst’. Niet bedoeld dus als gadget voor het park, maar als uiterst effectief wapen van de Amerikaanse regering in haar wereldwijde strijd tegen terrorisme. Geïnspireerd op de ons zo geliefde viervoeter is A-X-L dapper en hondstrouw. Alleen hadden de ontwikkelaars niet voorzien dat hun robot een eigen wil ontwikkelde, ontsnapte uit het lab en een tiener uitkoos als baasje. Een tiener die hem hond laat zijn in plaats van militaire schietschijf.

Begrijpelijk dat de focus meer op de robot kwam te liggen – en die ziet er prachtig uit! – maar als gevolg wordt er te veel ingeleverd op de rest. Een slap verhaal, waarbij het vernuftige geheime regeringswapen opvallend vaak in de kreukels ligt. Miles wordt gespeeld door de weinig innemende Alex Neustaedter en zijn amourette Sara door het Mexicaans-Amerikaans popidool Becky G., die er bij elke scène uitziet of ze poseert voor haar Instagram-account met 11,6 miljoen volgers. Grootste verdienste van de film is dat je meeleeft met een robot. Goeie keus om voor die emotionele toets een mannetje in het bijna 70 kilo zware metalen blafpak te laten kruipen in plaats van, zoals de standaard is tegenwoordig, volkomen te vertrouwen op de computer.

Tisha Eetgerink