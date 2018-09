Filmrecensie: ’Slender man’ ✭✩

’Slender man’ is een verzameling van alle denkbare horror-chliché’s.

Het was een misdrijf dat in 2014 de staat Wisconsin schokte. In mei van dat jaar lokten Anissa Weier en Morgan Geyser hun vriendinnetje Payton Leutner de bossen in waar ze negentien keer op haar instaken. Het geobsedeerde puberduo wilde een offer brengen aan de ’Slender Man’, een occult internetmonster dat verantwoordelijk wordt gehouden voor een groot aantal onverklaarbare verdwijningen.