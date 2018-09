Racen met klassieke Alfa Romeo Spider

Coureur Tazio Nuvolari was tijdens zijn leven al een racelegende. Ter ere van hem werd in de jaren 50 viermaal de Gran Premio Nuvolari georganiseerd. Sinds 1991 wordt deze weer verreden als klassiekerrally. Tijdens de Gran Premio Nuvolari ziet u historische Mille Miglia-raceauto’s en rijdt u zelf in een Alfa Romeo Giulia Spider of Fastback Spider door het prachtige Toscane.

Dag 1 U vliegt op eigen gelegenheid naar Florence. Daar wordt u opgewacht door onze gids voor uw transfer naar Hotel Il Borgo di Vèscine****, waar uw klassieke Alfa Romeo voor uw klaarstaat.

Dag 2 De route van vandaag loopt ten zuidwesten van Siena. Via bochtige landwegen rijdt u langs gehuchten als Ville di Corsano, Radi en San Giovanni d’Asso. U bereikt Pienza via de oude Romeinse weg Via Cassia. Het hoogtepunt van de middag is rijden door het vulkanische kraterlandschap van Crete Senesi.

Dag 3 Tijd voor de Gran Premio Nuvolari. Deze rally slingert elk jaar via een andere route door het Toscaanse landschap. U rijdt samen met de deelnemende teams naar Siena en ziet de raceauto’s voorbijkomen op het beroemde Piazza del Campo.

Dag 4 U rijdt door een van de bekendste wijnregio’s van Italië, de Chianti Classico – te herkennen aan het beroemde schild met de zwarte haan. U passeert dorpen als Gaiole, Radda en Castellina in Chianti onderweg naar uw hotel, waar u afscheid neemt van uw Alfa Romeo.

Inbegrepen

• Transfers tussen de luchthaven van Florence en uw hotel

• Alfa Romeo Spider inclusief alle verzekeringen en brandstof

• Drie overnachtingen inclusief ontbijt in Hotel Il Borgo di -Vèscine**** in Radda in Chianti

• Toegangskaarten en rondleidingen

• Engelssprekende begeleiding (gids en serviceteam) tijdens de hele reis

• Routeboek

Boeken en informatie

Kijk voor meer info en boekingen op autovisie.nl/toscane

prijs

€ 1.575 p.p. op basis van 2 personen

reisdata

13 t/m 16 september 2018

& 12 t/m 15 september 2019

