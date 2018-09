Indische vis

Laat de wok maar heet worden. Hak eerst de sjalot, knoflook, Spaanse peper, paprika en een kleine beetje trassi heel, heel fijn. Als je er een hebt, stamp het nog een beetje in een vijzel. Fruit het ui-mengsel dan in wat neutrale olie, en doe er het laospoeder bij, snij de sereh open en steek erbij, klein beetje gula djawa (palmsuiker), of anders rietsuiker, beetje lichte sojasaus, het azijn en steek er een laurierblad bij. Samen met het water even opkoken en heel zachtjes laten pruttelen.

Bak de vis gewoon in wat olie in de koekenpan. Twee minuten aan iedere kant. Leg dan in de saus en schep er wat van over. Deksel op de pan, heel laag vuur, laat zo vijf tot tien minuten staan. Haal het laurier en de sereh eruit. Serveer de stukken vis natuurlijk op geurende witte rijst en een kommetje in azijn ingelegde komkommer. Erbij de Royal Rha van Bronckhorster, bij de goeie slijter te koop. Geschapen voor dit soort eten!

Nodig voor vier personen:

• 600 gr schelvis in moten

• 1 sjalot, gesnipperd

• 1 knoflook, geperst

• 1 Spaanse peper, zonder zaad, fijn gesneden

• 1 kleine rode paprika, fijngesneden (tomaat mag ook)

• ½ theel trassi

• 1 ½ water

• 1 theel laos

• 1 stuk sereh

• 3 eetl lichte sojasaus

• 2 eetl palmsuiker

• 1 eetl appelazijn

• 1 laurierblad