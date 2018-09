We waren de Fransen net een weekje voor. Onze terugreis via de Loire was vorige week. Voor miljoenen Fransen is ’Le Grand Retour’ vandaag. Via A7, A10, A20 en A75 wurmen ze zich stapvoets omhoog, alwaar ze chagrijnig hun oude ritme van ’métro, boulot, dodo’ weer oppikken.