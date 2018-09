Boottest: Capabele alleskunner

Het vlaggenschip van de Cap Camarat-lijn is voorzien van een nogal opvallende striping, waaronder een groot cijfer 9 op zowel de boorden als op het dak van de T-top; een subtiele verwijzing naar het onmiskenbare sportieve karakter van deze boot. Want met maximaal twee keer 250 pk aan de spiegel is deze nieuwe centerconsole-boot van Jeanneau bepaald rap te noemen. Dankzij de fors uitgebouwde zwemplatforms zijn beide krachtbronnen bovendien goed zijdelings beschermd tijdens het manoeuvreren.

De stuurstand van de Cap Camarat 9.0 CC is degelijk uitgevoerd. Dankzij de doordachte lay-out van het dashboard kan zowel staand als zittend comfortabel worden gestuurd. De dragers en handgrepen van de T-top zijn zwart en zorgen zo voor een extra stoere uitstraling.

Rond de boeg bevindt zich een comfortabele rondzitbank en voor het windscherm is er een riante loungeplek voor twee personen. Leuk detail: het zitkussen blijkt een groot gasgeveerd luik dat in geopende positie de eronder liggende tweepersoonsaccomodatie goed ventileert. Van buitenaf zou je het niet zeggen, maar onderdeks biedt deze Jeanneau naast de eerdergenoemde slaapgelegenheid een complete natte cel met douche.

Hoewel de testboot een prototype is dat tijdens de komende bootshow in Cannes wordt gepresenteerd, is de afwerking bewonderenswaardig goed. Net als de vaareigenschappen; voorspelbaar, stabiel en met 2 x 250 pk snel in glijvaart en een gemeten topsnelheid van 47 knopen. Handig om snel de visstek te kunnen bereiken of om volle bak te kunnen waterskiën of wakeboarden. Een verrassende boot.

Constructie

✭✭✭✭

Comfort & ruimte

✭✭✭✭

Afwerking

✭✭✭✭

Ergonomie

✭✭✭✭

Vaareigenschappen

✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit

✭✭✭

Lengte

9,12 m.

Breedte

2,98 m.

Motorisering

2 x 250pk

Yamaha buitenboordmotor

Prijs

va. € 59.120 excl. motoren (€ 26.000 elk)

Meer info

jeanneau.com, jonkers.org