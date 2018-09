Kat met vreemde snor

Piet Hellemans: „Snorharen zijn zeer gevoelig en erg belangrijk voor dieren. Ze worden gebruikt om ruimten in het donker in te schatten en hierin te navigeren en voor de fijne motoriek van hun snuit en mond bij het eten (of een prooi te vangen en te doden).”

„Aangezien snorharen een belangrijk tastzintuig zijn voor dieren, is het niet-functioneren ervan absoluut een belemmering van hun zintuiglijke waarneming. Daarnaast zijn snorharen erg harde haren die, als ze richting de ogen of huid groeien, beschadigingen kunnen veroorzaken.”

„Sowieso zullen dieren zonder snorharen eerder hun kop of ogen beschadigen omdat ze tegen dingen aanlopen en hun fijne motoriek missen. De meeste dieren zonder functionele snorharen redden zich hier wel mee, maar het vormt dus een belemmering en een gevaar. Niet fokken met deze dieren dus. Ik zou ook geen pup of kitten kopen van een ouderdier zonder snorharen of met afwijkende snorharen.”

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl. Wie weet leest u het antwoord hier terug.

Bekijk ook: Mijn kater blijft sproeien