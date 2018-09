Gadget-tester: Nikon Coolpix W300

1, 2,3, bommetje!!!” Als volleerd bommenmakers duiken onze zesjarige zoon en zijn vriendje het campingzwembad in. Ik druk af. Op de gok, want mijn ogen knijpen dicht door het opspattende water.

„Kijken, kijken?!” Zo gauw ze weer boven water zijn, hangen de twee om mijn nek om op het schermpje het resultaat van hun stunt te zien.

Opblaasflamingo’s, duiksticks en waterpistolen ten spijt, hét speeltje van deze vakantie is de Nikon Coolpix W300. Het is een grappige bijkomstigheid van de camera die met zijn kekke oranje uiterlijk ook bijna de looks van een speelgoedcamera heeft. Maar met zijn 16 megapixels voor foto’s en 4k/UHD voor film maakt hij kwalitatief goede beelden, zo blijkt al snel.

"Je kunt camera probleemloos aan je kinderen meegeven"

Dat kunnen natuurlijk meer camera’s. Waar de Coolpix W300 zich onderscheidt, is het feit dat hij tot 30 meter waterdicht is en bovendien shockproof tot 2,4 meter. Hij kan dus tegen een stootje, wel zo prettig. Het zorgt er bovendien voor dat we hem ook zorgeloos meegeven aan onze kinderen van zes en drie. Dat levert niet alleen een hoop lol, maar ook verrassend leuke plaatjes op.

Zoals een fotoserie – een stuk of 100 (!) foto’s – geschoten in het zwembad. Vooral die met een kunstzinnig bij-effect door druppels op de lens zijn grappig. Bovendien sta ik er zowaar zelf ook nog eens op, ontdek ik wanneer foto’s terugkijk op het grote scherm achterop. Helaas zijn dat dan weer niet de beste foto’s. Tsja, kinderhanden...

Overigens kan een kind verder de was doen. Verstand van fotografie is dankzij de autostand niet nodig; de camera kiest zelf de meest gunstige instelling.

Ook als het wat donkerder wordt, maakt hij nog goede foto’s. Een enkele keer lijkt het alsof we gebruik maakten van een filter, zoals bij het zwembad waar we met tegenlicht fotografeerden.

Met Nikons eigen app SnapBridge zet je de geschoten beelden draadloos over naar je smartphone of computer. Helaas valt dat tegen.

Vooral verbinding maken met wifi gaat niet vlekkeloos, waardoor we veel tijd kwijt zijn. Maar gelukkig werkt een ouderwets kabeltje nog altijd prima.