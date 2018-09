Boot van het Jaar

De jury, een clubje van betrokken watersportjournalisten, vroeg branchevereniging Hiswa om de organisatie op zich te nemen en dat gebeurde. Elk jurylid kon een vijftal boten per categorie voorstellen. Hieruit werd een shortlist van drie boten per categorie samengesteld. De genomineerden vormen een goede afspiegeling van de trends in de watersport.

Bekijk ook: Schoonmaak

Bij de zeilboten zijn de Saffier Se37, de Domani S30 en de Aira 22 genomineerd, allemaal zogenoemde daysailers. Bij de motorboten maken drie snelvarende boten kans op de prijs. De Hermes Speedster is op een Porsche geïnspireerd, de Keizer 42 is een bijzonder Nederlands sportjacht en de Van Vossen 800 Runabout is het voorbeeld van een snelle aluminium tender. Zes prachtige boten waarop de watersport trots kan zijn.

Goed dat de jaarlijkse verkiezing wordt voortgezet!

Bekijk ook: Vulkanisch