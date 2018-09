Ik ben beslist niet foutloos in het Duits, maar kan me heel goed redden en dat wordt altijd gewaardeerd. Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet waarom wij de taal niet leren van het buurland waarvan we ook nog eens grotendeels financieel afhankelijk zijn. Er komt een dag dat Duitsers ons niet meer schattig en zo leuk recht-op-de-man-af vinden, maar dat ze ons zien als de verschrikkelijke plurken die we zijn.

Hoho, Wilbrink, gaat dat nou niet een beetje ver? Nee, ik heb er goed over nagedacht. Gewoon die taal leren en gauw ook! Je zal wel moeten, binnenkort is het hier Arnheim am Meer. Jaja, Arnhem aan de zee. In Duitsland zeggen ze Meer voor zee en See voor meer. Dan moeten we aankloppen of er misschien een plekje voor ons is.

Nog een argument. Zeg eens: ’Gele vla met bessenprut en dan ’Rote Grütze mit Vanillepudding’. Rote Grütze klinkt toch veel lekkerder?

