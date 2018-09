Dit kan toch écht in de wasmachine

1. Wist u dat u de kleine vloermatjes van uw auto in de wasmachine kunt wassen? Spray eventuele vlekken met een vlekkenmiddel in en kies een fijnwasprogramma zonder centrifugeren op de laagste temperatuur. Laat ze aan de waslijn drogen.

2. Haal de binnenzool en de veters uit uw sneakers en stop deze allemaal in een waszakje voor lingerie. Voeg wat handdoeken toe en was de sneakers op lage temperatuur met wat handdoeken. De handdoeken voorkomen dat de sneakers beschadigen tijdens het wassen en beperken hinderlijk gebonk.

3. Pakje appelsap in uw rugzak ontploft? Koop een grote waszak of stop de rugzak in een dichtgebonden kussensloop, voeg handdoeken toe en was hem op een fijnwasprogramma. Aan de lijn drogen.

4. Een rubber antislip matje voor de douche mag ook in de wasmachine. Doe er een paar handdoeken bij en was het matje op lage temperatuur.

5. Hondenriemen van textiel worden snel vies en kunnen behoorlijk stinken. Stop ze in een waszakje en was ze, samen met wat handdoeken, in de wasmachine. Laat ze drogen aan de waslijn.