Functionele gezinsauto’s

Ford C-Max (vanaf 2010)

Voor dit soort bedragen kun je kiezen uit het huidige en het vorige model van de Ford C-Max. Achter het stuur ervaar je een mooie balans tussen comfort en sportiviteit. Van de MPV’s op deze pagina biedt de C-Max de minste bagageruimte. Het brandstofverbruik ligt rond 1 op 12. Via gaspedaal.nl vinden we er eentje met deze motorisering (2011, 107.000 km) bij een autobedrijf in Stroe. Het prijskaartje bedraagt € 9.900.

Opel Zafira (2005 – ’11)

Met dit budget kom je terecht bij de laatste Zafira’s van de tweede generatie. Deze Opel heeft als sterk pluspunt dat het standaard een zevenzitter is. Mede door de hoge zit achter het stuur krijg je echt een ’busjesgevoel’. Desondanks verbruikt hij niet noemenswaardig veel meer dan de Ford, zolang je voor de 1.6-liter benzinemotor kiest. Bij een autobedrijf in Lisse staat een chique donkergrijze 1.6 Cosmo (2010, 101.000 km) voor € 9.950.

Renault Scénic (2009 – ’17)

Renault geldt als de bedenker van deze soort. Het verplicht de Fransen om voorop te blijven lopen. Zo heeft dit model een spiegeltje om de kinderen op de achterbank in de gaten te houden. Vanwege alle elektronica – een sleutelkaart – en de typische locatie van de versnellingspook vraagt de Scénic enige gewenning. Op gaspedaal.nl ontdekken we bij de Renault-dealer in Valkenswaard een ’korte’ TCe 130 (2011, 106.000 km) voor € 9.950.

Oordeel wegenwacht

Ford C-Max

Als een C-Max zijn sleutel niet herkent, komt dat door een losse massakabel tussen de accu en de carrosserie. In de voetenruimte van de voorpassagier zit een computer verborgen. Als daar per ongeluk tegenaan wordt geschopt, kunnen allerhande elektronische storingen optreden. In de regel is het een kwestie van een losliggende stekker.

Opel Zafira

De elektrische stuurbekrachtiging van de Zafira kan uitvallen of de dynamo houdt er spontaan mee op. De Wegenwacht kent een noodgreep, maar je moet naar de garage voor een dure reparatie. Wie tijdens de schoonmaak een stoomcleaner op de motorruimte richt, loopt het risico dat vocht en vuil in de stekkers van de centrale computer terechtkomen.

Ons advies

Jammer van de kleinere bagageruimte, maar onze voorkeur gaat uit naar de Ford. Moderne verschijning, rijdt erg goed en het is de betrouwbaarste auto van dit drietal.