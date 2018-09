’Regen maakt niks uit: vol gas, gaan!’

Op het parkeerterrein in Vijfhuizen valt aan het einde van de ochtend een flinke bui. Er wordt stevig gescholden. ,,Dan ben ik een keer naar een festival en dan gaat het regenen”, roept een bezoeker gefrustreerd. ,,Wie heeft er een poncho”, schreeuwt hij. Bezoekers duiken snel hun auto weer in en wachten totdat de korte maar zware bui is overgetrokken.

De frustratie is begrijpelijk. De hele zomer was het uitstekend festivalweer. En uitgerekend vandaag regenbuien. Het festival heeft zich voorbereid. Er is op zand gestrooid. Om te voorkomen dat er modderpoelen ontstaan.

Vol gas

,,Ik kan er kort over zijn: helemaal klote”, reageert een bezoeker die naar de ingang van het festivalterrein sjokt. Hij ziet zijn uitje letterlijk in het water vallen. Zijn kompaan Ricardo uit Almere is optimistischer. ,,Maakt toch helemaal niets uit”, roept hij lachend. ,,Vol gas, gaan!”

Bezoekers Tom en Romey hebben uit voorzorg maar laarzen aangetrokken. ,,Het was vrijdag al een grote baggerzooi, vertelt Tom terwijl notabene het zonnetje doorbreekt. Gelukkig valt het nu mee omdat er zaagsel is gestort. Hij schaamt zich absoluut niet voor zijn laarzen. ,,Ik vind het juist wel lekker.” Ook Romey heeft er lak aan. De reacties vallen trouwens best mee hoor, lacht ze en toont haar laarzen. Geen rubberen kaplaarzen, maar zwarte glimmende. ,,Ik moet toch trendy voor de dag komen”, grinnikt ze. ,,Je ziet soms mensen lopen met teenslippers. Dan denk ik echt: ‘hoe dan?’

,,Dit is balen”, zegt Gerold Lansdor die bij het ‘Sexy by Nature’-podium met een cocktail ontspannen meedeint. Regen is ‘natuurlijk helemaal klote’. ,,Maar”, zegt Gerold. ,,De sfeer is geweldig.” Het festivalterrein valt bovendien best mee, weet hij. Er zijn veel verharde wegen. En voldoende plekken om te schuilen.

Poncho’s

In de loop van de dag breekt geregeld de zon door. En is er blauwe lucht te zien. Als het dan toch weer begint te regenen vluchten bezoekers naar tenten of wurmen zich in poncho’s. IJsverkoopster Jorieke ligt werkloos op haar ijskar. Hoeveel ijs ze in vier uur verkocht? ,,Heel eerlijk. Nog maar twee”, lacht ze. Sommige bezoekers hebben al wel beloofd dat ze een ijsje komen halen als de zon gaat schijnen”, vertelt ze.

Boven het Q-Dance podium hangen donkere wolken. Vrienden Rick en Rick laten zich niet kennen en springen een modderpoel in. ,,Ach het zit wel eens tegen”, reageert Rick. Zijn vriend gestoken in bananenoutfit (‘peel me, I’am hot’) haalt nonchalant zijn schouders op. En oogt een tikkeltje aangeschoten. ,,De sfeer is hier zo relaxed, het weer heeft daar geen invloed op.”

