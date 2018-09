John de Wolf: „Ik ben boegbeeld leeftijdsgenoten geworden”

Ⓒ Gregor Servais

Als coach en analist bevindt John de Wolf (55) zich nog altijd in voetbalkringen. Daarnaast is hij, aanvankelijk tot zijn eigen verbazing, inmiddels het boegbeeld voor werkzoekende leeftijdsgenoten geworden. Een gesprek over afgewezen worden, al dan niet het label ’asociale schopper’ verdienen en familie. „Ik pieker steeds meer, maar ben geen puttendouwer.”