Mysterie spaghetti ontrafeld: lukt het bij u?

In de vorige eeuw ging de beroemde natuurkundige Richard Feynman er goed voor zitten. Op tafel een portie spaghetti. De hele avond zou hij, in het kaarslicht, spaghetti-sticks in twee delen proberen breken. De latere Nobelprijswinnaar faalde, en kon evenmin een natuurkundige theorie bedenken voor het fenomeen.

In 2005 werd de wereld een klein beetje beter toen Franse wetenschappers een theorie bedachten voor het spaghetti-mysterie: wanneer beide kanten van de spaghetti-sticks evenveel worden gebogen, breekt deze inderdaad in het midden – maar daardoor ontstaat een vibratie, een soort schokgolf, waardoor de stick verder afbrokkelt.

Dit gebeurt er dus íedere keer: de spaghetti breekt in vele stukjes. Tot nu... Ⓒ MIT

Het spaghettigeheim

Leuk, maar de grote vraag bleef staan: wie breekt spaghetti óóit in tweeën? Onderzoekers van de presitieuze Amerikaanse universiteit MIT hebben nu éindelijk een manier gevonden, door de stokjes tegelijkertijd te buigen én te laten draaien.

Urenlang probeerden de onderzoekers verschillende ’standjes’ uit met een speciale machine. Ze gebruikten meer dan honderd spaghettisticks. Uiteindelijk blijkt de spaghetti een bepaalde draaiing (bijna 360 graden) nodig te hebben, waarna een mooie breuk volgt.

Ja! Eindelijk raak, dachten de MIT-studenten, die camerabeelden van een speciale slowmotioncamera gebruikten. Ⓒ MIT

Try this at home!

„Een grappig onderzoek door twee briljante en vasthoudende studenten”, zo noemt professor Jörn Dunkel het onderzoek, waarvan de uitkomsten volgens hem nog nuttig kunnen blijken bij bouwkundige vraagstukken. „Maar de studenten kunnen de komende tijd geen pasta meer zien.”

MIT laat nog weten dat de ’mooie breuk’ met de draaiing wordt gehaald met alle geteste types spaghetti, ongeacht de diameter. Probeert u het thuis gerust ook.