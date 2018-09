Recept van de dag: gestoofde bieten

Nodig voor vier personen:

•750 gr kleine verse bietjes

•5 jeneverbessen, gekneusd

•2 dl water

•1 eetl olie

•1 ui fijngesneden

•1 theel karwijzaad

•1 dl bietenbouillon

•snufje gemberpoeder

•zout, peper

Bereiding:

Neem jonge bieten dus. Goed wassen, trek het loof er af. En zet het loof op met wat water. Doe er een paar jeneverbessen bij. Wat uirok (het bruine velletje van de ui) en laat een kwartier trekken. Haal door een zeef. Rasp de bietjes. Of snij ze in heel kleine blokjes, maar raspen is beter.

Verwarm wat olie, smoor er de ui in, samen met het karwijzaad. Blus met wat van de bietenloofbouillon. Voeg de geraspte bieten toe. Roer goed, deksel op de pan, laat heel zachtjes smoren. Af en toe even kijken of er nog wat bouillon bij moet. Met jonge bieten is het in 10 minuten klaar. Een heel klein beetje gemberwortel erdoor, of gemberpoeder.

Misschien een beetje zout, zeker nog wat peper. Helemaal geweldig bij een nieuwe haring! En daarover morgen meer, sprak hij geheimzinnig. Maar zich verkneukelend van ingehouden pret.

Tot morgen!