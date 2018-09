Doen: maak een tocht door Toscane in een klassieke cabrio

Het is dat de term la dolce vita inmiddels een cliché met een baard is, maar anders hadden we hem zonder schroom gebruikt voor het moment op een terras in Pienza. We zitten bij een trattoria zoals er in Italië duizenden zijn. Met papieren tafelkleedjes, een bladerdak voor de schaduw en een huisgemaakte pasta zoals je in Nederland alleen bij topzaken krijgt.

Terwijl we in onze ravioli met truffel en pecorino prikken, komt de rit van vanochtend terug. Vanuit ons hotel in Castelina in Chianti zijn we richting Monteriggioni gereden. Dat deden we in een van de mooiste open Italiaanse auto’s ooit: een Alfa Romeo Giulia Spider uit 1962.

De route die we volgden, is uitgezet door de Nostalgic Driving Experience. Een exclusief reisbureau dat trips met klassieke auto’s aanbiedt in de mooiste streken van Zuid-Europa. De route gaat met een wijde bocht om hotspots als Florence, Siena en San Gimignano heen en dat is fijn. Je wilt niet klem komen te zitten achter een van de talloze campers of auto’s met caravan.

Via Montenori en Asciano zakken we af naar het zuiden. De wegen zijn vrijwel uitgestorven. Net als de dorpjes die niet uit hun stadsmuren barsten van de terrassen en winkeltjes vol keramiek, olijfhouten snijplanken en flessen Chianto Classico. Je kunt in de gehuchtjes bij een dorpscafé een espresso of een cappuccino doen en wat fruit en water bij het supermarktje scoren. Daarmee heb je het wel gehad.

De route door Toscane biedt een sprookjesachtige landschap. Ⓒ foto Jerome Wassenaar

We vinden het prima, want de route biedt al het moois van het sprookjesachtige landschap van Toscane. Heuvels, hoogvlakten waar je slingerend over de kam van de berg kilometers tussen de olijfbomen en lichtgele velden heenrijdt en dichte bossen waar je in de getunnelde schaduw van de lange takken bochtjes kunt pakken.

Na een paar uur word je één met de Alfa. Ermee rijden is een belevenis op zich. De Spider komt uit een tijd dat stuurbekrachtiging en schijfremmen allesbehalve gemeengoed waren. Het is echt werken wil je de Spider met een beetje vaart door de bergen loodsen. Je moet zuiver sturen om precies de goede lijn aan te houden, flink trappen om voldoende te vertragen en met beleid schakelen als je gekraak wilt voorkomen. Lukt dan allemaal, dan voel je je de dirigent van een volmaakt zuiver spelende mechanische harmonie.

Je verdient dan voor je gevoel het avondprogramma. Het hoogtepunt is zonder twijfel eten bij restaurant La Bottega in Volpaia. Een prachtig ommuurd dorp dat tot in de jaren 70 werd door 600 mensen werd bevolkt. Nu zijn het er nog maar 25 die bijna allemaal tot de familie van Carla Barucci behoren. Ze is de eigenaresse van de Bottega. Op het terras voelt het alsof je in een Italiaanse real life soap bent terechtgekomen. Waarin Carla vertelt over haar verloren grote en recent gevonden nieuwe liefde. Hoewel hij Amerikaan is, spreekt Carla nog maar een paar woorden Engels. Je vergeeft het haar direct.

Populaire plaatsen zoals Siena slaan we deze keer over. Ⓒ foto Jerome Wassenaar

De 85-jarige moeder Barucci paradeert ondertussen over het terras met een gesigneerde foto van Barack Obama. Ze is ervan overtuigd dat de voormalige president binnenkort een keertje komt eten. Mama staat nog dagelijks om vijf uur ’s ochtends op om de basis voor de pasta te maken.

Laat op de avond gaat een fles Chianti Classico van 600 euro rond die een groep Aziaten heeft laten aanrukken, maar die deze na een paar slokken terzijde heeft geschoven omdat de wijn te complex is. In de schemering hebben we de wijngaard gezien die haar voortbracht en de dik duizend jaar oude kelder bezocht waar de vaten liggen waarin de wijn heeft gerust.

Omdat we weten dat ’onze’ Giulia onder een hoes de nacht doorbrengt en wij in haar dichte zusje naar huis zullen worden gereden, slaan we het rondje niet over en heffen onze glazen. Salute! Het is dat we het van onszelf niet mogen zeggen, maar veel zoeter dan dit wordt deze dolce vita niet.

Zo kom je er

KLM en Vueling vliegen vanaf Amsterdam in iets meer dan 2 uur naar Florence. Zie klm.nl en vueling.com

Na aankomst is het een klein uurtje rijden naar het zuidelijker gelegen plaatsje Vèscine, waar de cabrio klaarstaat.