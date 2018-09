Recept: haring met tomatensaus

Het is een publieksprijs, dus mocht je nou sterrenchef zijn, houd je in. Bedenk een prachtig recept met nieuwe haring, mail je recept naar f.wilbrink@telegraaf.nl en win een plekje hier in de Eregalerij der Heerlijkse Recepten. Misschien haal je 17 september op de slotavond van de Nationale Haringtest waarbij de Beste Haringmannen en -vrouwen van het land worden gekozen, wel die uitzinnige prijs op.

Nodig voor twee personen:

•2 nieuwe haringen, schoongemaakt, in stukjes, van de kraam of stal of viswinkel en nergens anders vandaan!

•2 pruimtomaten

•1 theel worcestersaus

•½ glas jenever

•4 in de lengte gesneden slierten selderiestengel

•beetje karwijzaad

•gekookte jonge aardappels, naar smaak

Bereiding:

Voorzetje? Stop twee tomaten in de blender. Doe er een beetje jenever bij. Wat worcestersaus, een paar druppels tabasco, de rode ditmaal. Wat witte peper. Blender aan. Laat gaan.

Dan laat je pulp twee uur in de koelkast staan en bovenop zie je dan helder sap. Dat heb je nodig. Leg de haring in stukjes op een bord, zet een schaal stomend hete jonge aardappels op tafel.

Leg de selderie-slierten op het bord, strooi er wat karwijzaad over, druppel dan de tomatensaus over de vis.

Ik zou zeggen een Hooghoudt Batch no 2 Navy Strenght Tough Guy Genever in een glaasje ernaast. Aan het werk!

Stuur jouw lekkerste haringrecept naar f.wilbrink@telegraaf.nl