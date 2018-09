Nostalgie in moderne jas

Ik was onlangs voor het eerst in het Zwitserse Bern. Prachtige landschappen, fraaie architectuur. De Bernezen hebben het goed. Voor toeristen zijn de prijzen echter even slikken. Gelukkig zijn er hotels in Bern waar je comfortabel verblijft zonder een vermogen kwijt te zijn. Bijvoorbeeld in Hotel Alpenblick in de hippe wijk Breitenrain, net buiten het pittoreske oude centrum.

Het historische pand waarin Hotel Alpenblick is gevestigd, staat er al sinds 1897. Inmiddels is de omgeving volgebouwd, destijds had je vrij zicht op die wonderschone Alpen. Die nostalgie vind je in Hotel Alpenblick terug. In het hele hotel prijken oude zwart-witfoto’s aan de muren: van militairen uit de naastgelegen kazerne, de landing van een gigantische Zeppelin op de weide voor het pand, oude fietsklassiekers en de binnenstad van Bern.

Ook zijn er prenten van de Oostenrijkse bergbeklimmer Heinrich Harrer (1912-2006) die als eerste de gevreesde noordwand van de beruchte Eigerberg in het Berner Oberland bedwong. Brad Pitt speelde Harrer in de kaskraker Seven years in Tibet.

In Alpenblick ga je dus terug in de tijd, maar de inrichting is bepaald niet stoffig. Op de begane grond is er een camera voor een leuke selfie en fotoprint. De kamers zijn eenvoudig, maar fris en voorzien van houten meubels en koeienhuiden die de wand sieren. Een fles water en een koekje staan klaar om je welkom te heten. Het geheel geeft me een huiselijk gevoel.

Op de tweede verdieping is er een fijne bibliotheek (met schommelstoel) en voor actievere gasten zijn er een fitnessruimte (met houten apparaten) en een heuse minigolfkamer waar mijn gebrek aan golftalent pijnlijk duidelijk werd.

Alpenblick denkt ook aan de natuur; er zijn drie bijenkorven op het dak om bijensterfte in de stad tegen te gaan en je krijgt hun honing in een potje mee. Meteen een leuk aandenken!

In ’t kort

Interieur

Fris, speels en modern met houten elementen en historische prenten.

Ligging

Op drie tramhaltes van het centrum, net voorbij de rivier Aare.

Service

De medewerkers spreken goed Engels en staan met een glimlach klaar. In de wintertuin is het goed toeven tijdens lunch en diner.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf 100 euro per nacht.

Info: welcomehotels.ch