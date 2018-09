Steeds weer iets nieuws ontdekken in Milaan

Model in Milaan opzoeken

Wie: Marjolein Aurora (27), Haarlem

Terug uit: Milaan

Accommodatie: hotel

Tijd: 7 dagen

Reden: modellen opzoeken

„Ik heb een eigen modellenbureau waarvoor ik veel reis. Elke twee weken bezoek ik een locatie omdat een model daar een casting moet doen of daar woont. Ik houd mijn bureau bewust klein zodat we onze modellen goed leren kennen en met ze mee kunnen reizen. Voor henzelf is dat persoonlijke contact ook fijn.

In Milaan heb ik net een van mijn modellen opgezocht. Zij zit daar twee maanden en doet heel veel shoots en andere klussen. Hierna gaat ze door naar Miami. Ik was er om te checken hoe het met haar gaat, even haar verhaal horen. Maar ik probeer ook altijd wat van de stad te zien. De Duomo is een plek die je moet hebben gezien. Zo mooi gebouwd, ik ga er elke keer een kijkje nemen.

"Elke keer ontdek ik wat nieuws in de stad"

Sowieso heeft Milaan ontzettend veel architectuur. Overal zie je nog die oude huizen met drie lagen: de onderste aan het water, op de tweede verdieping woonde dan vroeger de familie en helemaal bovenin de werknemers.

Ik was ook dit keer weer in het winkelcentrum te vinden, want je kunt daar heel veel trends spotten. Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan die mooie kleding. Milaan heeft veel fijne koffiebarretjes. Ook leuk vind ik dat je er heel veel wandelend kunt ontdekken. Elke keer ontdek ik weer iets nieuws.”

Per camper door Canada en VS

Wie: Alfred (48), Cynthia (46), Tristan (10) en Iris (5)

Naar: Canada & Amerika

Accommodatie: camper en hotel

Tijd: 3,5 week

Reden: camperreis

Cynthia: „We gaan eerst een paar dagen naar Vancouver waar we een camper huren om ermee de grens over naar Amerika te gaan.

We willen in elk geval nationale parken bekijken en vrienden in Oregon bezoeken. De ouders en kinderen van het gastgezin waar ik ooit voor een jaar highschool verbleef, zijn daar dan ook en het lijkt me heel leuk ze weer eens te zien. Dan rijden we via Seattle weer terug naar boven.

"Veel van te voren geregeld vanwege de kinderen"

Normaal gesproken gaan we kamperen in Frankrijk, Spanje of Italië. Maar we vonden het tijd om wat verder te gaan. Onze kinderen zijn nu op leeftijden dat ze zich deze reis later kunnen herinneren. Alfred en ik zijn samen al een keer of vier, vijf in Amerika geweest; we hebben er rondgereisd voordat we kinderen hadden. Voor Tristan en Iris wordt dit de eerste keer.

Toen we samen gingen, regelden we niks vooraf. Dat is nu wel anders. Alle campings zijn al geboekt, want vooral in het hoogseizoen schijnt alles snel vol te zitten. Een beetje plannen leek ons prettiger met de kinderen erbij. We weten al dat er soms een zwembad is of dat we vlakbij water staan zodat de kinderen kunnen zwemmen. Geen must hoor, want ze vermaken zich wel.”