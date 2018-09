Winnen: reischeque t.w.v. 500 euro met jouw lekkerste haringrecept

Bedenk dus snel een prachtig recept met nieuwe haring, win een plekje in de Eregalerij der Heerlijke Recepten en misschien haal je op de slotavond van de Nationale Haringtest op 17 september, waarbij de Beste Haringmannen en -vrouwen van het land worden uitverkoren, die uitzinnige prijs op.

Kijk eens op het internet, naar Engelse, Duitse of Zweedse websites. Allemaal gerechten met haring als inspiratie. Met één belangrijk verschil: zij hebben geen Hollandse Nieuwe.

Britten kopen rauwe haring en leggen die zelf in. Eerst maar eens een dagje in het zuur. Duitsers eten Matjes, wat geen Hollandse Nieuwe is, en Zweden komen altijd met dille en zure room. Toch toont dit aan hoe diep de haring in het dieet van West-Europa is verankerd.

Geen wonder. Haring wordt al eeuwen gevangen onder leiding van de nijvere Nederlanders. Een Engelse koning gaf opdracht om die Hollanders van de Orkney-eilanden af te schoppen en zelf haring te gaan vangen. Binnen tien jaar waren de Hollanders terug, want haringvangen is een kunst. Er zijn daar altijd nog sporen van de Hollandse vissershuisjes.

Haring was het gratis voedsel uit de zee. Eerst uit de Noordzee, zelfs uit de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. De Nederlanders kaakten de haring, verpakten ‘m, verscheepten de haring. Zover als de trekschuiten gingen, kon je haring kopen.

Haring is gezond. Na de oorlog at iedere Nederlander eenmaal per week haring. Want haring hield de griep weg, haring hielp tegen alles en vooral tegen lusteloosheid. Nu is het aan ons om onze erfenis door te geven. Overal in het land kun je haring eten. Vergeet je niet om je kinderen en kleinkinderen mee te nemen naar de markt? Naar de viswinkel? Waar de haring ter plekke wordt schoongemaakt?

Want geloof me, haring wil je vers. Liefst niet uit plastic dozen uit de super, maar voor je ogen schoongemaakt.

Vergeet niet jongeren haring te leren eten en bedenk een prachtrecept. Je ziet het: de prijs is zeker de moeite waard!

Mail jouw lekkerste recept vóór aanstaande zaterdag naar f.wilbrink@telegraaf.nl