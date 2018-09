Dit zijn de leukste plekjes in de Kop van Noord-Holland

Duister hoogtepunt

Een gloednieuwe hotspot is het Waddenbelevingspunt in Den Oever. In dit uiterste puntje van de Noordkop kunnen natuurliefhebbers, met name vogelaars, hun hart ophalen. Het belevingspunt biedt een uniek uitzicht over de Waddenzee, de Afsluitdijk, natuurgebied ’t Schor en de Oeverse Leidam. Op deze dam strijkt elke zomer de grootste lepelaarskolonie van Europa neer. Bijzonder is ook dat het belevingspunt een van de donkerste plekjes van Nederland is zodat de sterrenhemel uitstekend is te zien. waddenpoortdenoever.nl

Waddenbelevingspunt Ⓒ Chris Lansink

Rondje langs boeren

Een parel waar je niet omheen kunt, is de 126 kilometer lange West-Friese Omringdijk, een reeks gekoppelde dijken, een staaltje van menselijk kunnen. Het ’Rondje Boerentrots’ is een leuke en sportieve manier om de omgeving te verkennen. U vertrekt dan per fiets vanaf de ’Manuelhoeve’, de boerderij van Karin en Arjan Bossen, in het lintdorpje Aartswoud. Tijdens een fietstocht die ongeveer tien kilometer beslaat, bezoekt u verschillende boerenbedrijven waar een korte rondleiding op het programma staat. U mag uw rieten mandje met verschillende streekproducten vullen. Leuk voor thuis óf voor de picknick onderweg. manuelhoeve.nl

Duinen ontsproten

Kent u het nieuwste stukje Nederland al? Door versterking van de kust met zand uit de Noordzee is een gloednieuw strand inclusief duingebied ontstaan: de Hondsbossche Duinen tussen Camperduin en Petten. Geweldig om te zien hoe het nieuwe duingras voorzichtig opbloeit. Het beste te zien vanaf het onlangs aangelegde 26 meter hoge panoramaduin. Een spectaculair uitzicht zowel over land als over zee. In het nabijgelegen informatiecentrum Kust kunt u uw kennis over de kustversterking laten bijspijkeren. Haal daarna van een kopje koffie in Strandpaviljoen Zee & Zo.

Duingebied Camperduin, dijk Hondsbossche Zeewering. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

Tulpenhistorie

Ook voor het ’jonge spul’, zoals de Noord-Hollanders kinderen liefkozend noemen, is er volop te beleven. Ontzettend leuk blijkt het Land van Fluwel in Sint Maartenszee. Het onlangs compleet vernieuwde en uitgebreide avonturenpark biedt, behalve een flinke speeltuin, ook een blotevoetenpad, theatervoorstelling, pannenkoekenhuis en de Dutch Tulip Experience. Met name interessant voor volwassenen die er het boeiende verhaal van de tulp horen. Vanaf de oorsprong in Turkije, de tulpengekte in de Gouden Eeuw tot hoe de bloem is uitgegroeid tot het icoon van Nederland. Tijdens het tulpenseizoen in april en mei is de beleving het grootst. Dan kunt u met de ’bloembollenboemel’ dwars door de tulpenvelden. De elf meter hoge uitkijktoren biedt een kleurrijk uitzicht. landvanfluwel.nl

Blote Voetenpad in Land van Fluwel.

Met dank aan Napoleon

Ruim 200 jaar geleden besloot Napoleon dat de verdediging van Den Helder moest worden verbeterd. Fort Kijkduin dat boven op een strategisch gelegen duin werd gebouwd, was een belangrijk onderdeel van die verdedigingslinie. Sinds jaar en dag fungeert het fort als museum én aquarium. Het museum vertelt de geschiedenis van het fort waar tevens verschillende exposities kunnen worden bezocht, Het aquarium is volledig toegespitst op het leven in de Noordzee. fortkijkduin.nl

