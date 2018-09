Op de fiets naar... Afrika

Alsof hij niet kan wachten om te vertrekken, zit labrador Mito alvast klaar in het karretje achter de fiets van baasje Timo. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Opeens weet je het: je gaat lekker een stuk fietsen met de hond. Naar het park om de hoek, of een rondje Nederland. Of je doet het zoals Timo Flink uit Geldermalsen: hij vertrekt over een maandje met Mito de labrador (6) naar Afrika. Over een aantal jaar is hij pas weer terug. Maar misschien ook wel later.