’Zeilen geeft gevoel van rust en harmonie’

„Wanneer ik de haven binnenkom en het plankier op loop, valt alles van me af. Ik rijd ook fanatiek paard, maar dan ben ik constant bezig met nadenken. Met de boot heb ik dat niet. Je hoort niks op het water, je gaat waar de wind je naartoe brengt. Als de wind verandert, verander jij ook. Dat voelt heel vrij.

Ik ben altijd een watermens geweest. Toen ik mijn vriend Sjoerd – een zeiler – leerde kennen, zat ik zelf ook al weleens op het water met vrienden. Onze eerste vakantie samen gingen we zeilen in Kroatië. Wij bleken een goed zeilduo, dus vrij snel daarna besloten we een boot te kopen. We zagen een advertentie voor deze Mallard, gingen kijken en hebben haar meteen gekocht.

Dit stoere, kleine ding voldeed aan al onze eisen. Een oude, superdegelijke boot. We wilden een keuken, een toilet en slaapruimte, maar ook een stabiele boot die windkracht 5 aankan. Eentje die je samen, maar ook alleen kunt zeilen. We gaan elke week op pad. Ik rijd ook wedstrijden met mijn paard, maar ik heb eens een wedstrijd laten schieten omdat het perfect zeilweer was.

"Ik baal ervan als motor even aan moet"

Mijn vriend en ik zijn zo op elkaar ingespeeld dat we meestal samen gaan. Soms doen we na het werk een rondje Pampus, soep en thee mee. Ik baal er altijd weer van als de motor aanmoet; dat lawaai betekent dat we weer naar huis gaan. Zeilen geeft zo’n heerlijk gevoel van rust en harmonie. Die stilte, de ondergaande zon... meer heb je toch niet te wensen?!

Als we in het buitenland op vakantie zijn, kijken we altijd of we een dagje een zeilboot kunnen huren. Maar in Nederland is ook nog genoeg te ontdekken. We zijn net een weekendje in Durgerdam geweest. Twee uurtjes varen en je bent op zo’n mooie plek. Ooit zou ik een grotere boot willen. Iets meer comfort, iets meer ruimte, een douche... Eerst de Staatsloterij maar eens winnen! Tot die tijd geniet ik volop van dit meisje.”

Eigenaar

Joke Bom (47), eigenaar webshop duurzame mode

Bootmerk en -type

Mallard Start 7

Gebouwd bij

Mallard La Rochelle, Bretagne, 1978

Motor

Farymann Diesel 9pk

Geschatte waarde

10.000 euro

Mooiste reis

„Haringvliet.”

Toekomstplannen

„Friesland en Wadden.”