’Honderden euro’s kwijt aan paardensport’

Netto inkomsten per maand: 2500 euro (gemiddeld)

Vaste lasten: 1200 euro

Sparen: 400 euro

Budget

,,Sinds kort werk ik vier dagen en besteed ik één dag per week aan mijn eigen bedrijf. Ik heb met mijn nieuwe werkgever een beter salaris onderhandeld, waardoor ik hetzelfde verdien als toen ik vijf dagen werkte. Ik bouw websites voor kleine ondernemers. Eerst als hobby, maar ik kreeg steeds meer aanvragen. Daar haal ik nu dus ook wat inkomen uit, wat ik weer in mijn bedrijf investeer. Zo heb ik laatst een dure computer en goede camera gekocht. Mijn inkomen verdeel ik over verschillende rekeningen: huishouden, ontwikkeling en eentje voor mijn paarden. De paardensport is mijn passie en daar geef ik het meeste geld aan uit, een paar honderd euro per maand.”

Financiële misser

,,Samen met mijn ouders kocht ik ooit een pony met een gebrek waarvan wij niet op de hoogte waren. Ik wilde er dressuurwedstrijden mee rijden, maar daar had deze pony de capaciteiten niet voor. Ik koop soms een paard om te trainen, daarna verkoop ik het dier voor een goede prijs door. Op deze pony verloor ik 700 euro.”

Duurste aankoop

,,Mijn auto, een Toyota Auris diesel waarvoor ik 7500 euro betaalde. Hiervoor had ik een Peugeotje, maar die kon geen paardentrailer trekken. Voor wedstrijden leende ik altijd de auto van mijn ouders. Ik had weinig eisen: voor mij moet een wagen rijden en die trailer kunnen trekken. Maar door die laatste eis zit je meteen in een duurder segment.”

Ik droom van...

,,Helemaal voor mezelf werken. Ik vind mijn huidige baan leuk, maar mijn hart ligt bij het creatieve. Mijn ouders zijn allebei ondernemer, dus ik weet dat het hard werken is. Maar ook welke vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden het brengt. Ik wil mijn klanten kunnen behandelen zoals het voor mij goed voelt, omdat ik in een langetermijnrelatie geloof. Tot nu toe heb ik alleen al door mond-tot-mondreclame klanten gekregen, dus ik denk dat het me gaat lukken. Ik wil ook meer cursussen gaan volgen om me nog meer te ontwikkelen.”

