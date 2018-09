Zo krijg je zweetvlekken uit je dekbed

Kalk

Jeanette Rodenburg-Bakker: ,,Mijn houten aanrechtblad heeft bij de kraan witte kalkplekken. Hoe krijg ik die weg zonder het blad te beschadigen?”

Zamarra: ,,Hout is goed bestand tegen schoonmaakazijn. Leg een azijn gedrenkt stuk keukenpapier op de vlekken en laat dit enkele uren liggen. Nu kunt u de kalkaanslag makkelijk wegpoetsen.”

Zweetrand

Coby Huisman: ,,Onze synthetische dekbedden hebben bovenaan een gele rand van het vele zweten. Ik heb al van alles geprobeerd.”

Zamarra: ,,Week het dekbed in water met twee scheppen zuurstofbleekmiddel (of 60 ml Oxi Actiongel). Daarna uitspoelen met schoon water of in de wasmachine. Is de vlek nog zichtbaar, maak de stof dan vochtig en breng waterstofperoxide (3%) aan. Laat dit inwerken maar niet indrogen, dan ontstaan kringen. Maak de vlek steeds weer vochtig met peroxide totdat de kringen zijn verdwenen. Goed uitspoelen met water.”

Harm Jan Roosenhoogh heeft een handige tip: ,,Mij overkomt weleens dat een ballpoint opeens niet schrijft, vaak mooie oude pennen waarvoor ik niet meteen een nieuwe stift heb. Verwijder de stift en leeg deze een minuut of vijf in de gootsteen of pannetje met warm water. Even droog deppen en weer terugzetten en de pen schrijft weer.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl