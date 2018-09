Recept van de dag: varkenshaasje met warme druiven

Nodig voor 4 personen:

•600 gr varkenshaas

•1 teen knoflook, uitgeperst

•1 tros druiven, losgemaakt

•1 eetl aceto balsamico

•½ eetl appelstroop

•peper

•gebakken aardappels

Bereiding:

Varkenshaasje even inwrijven met uitperste knoflook en peper. Maar eerst zet je de oven op heet. Haal een tros druiven leeg. Leg de druiven op een stuk bakpapier. Schuif de oven in. Kwartier. Haal uit de oven en besprenkel met aceto balsamico. Ja, nog wat peper. Drupje appelstroop.

Dan de varkenshaas rondom in de boter bakken. Alles bij elkaar een kwartier. Blijven draaien. Bakken tot die buiten prachtig bruin is, en binnenin nog net lichtroze. In plakken snijden en met de druiven serveren. Als je daar nou nog gebakken aardappels bij geeft, dan staat het hele gezin met de pet in de hand voor je te buigen.

Heerlijk met een Grimbergen dubbel in het glas.