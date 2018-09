De leukste plekken in Gouda op een rij

SHOPPEN

Hip

Heb ik VIA (6) is zo’n winkel waarvan je buiten al weet: hier ga ik óf veel te lang rondneuzen óf de knip trekken. Allebei is ook een optie. Sieraden, kleding, tassen, woonaccessoires, kaarten en heel veel minicactussen: alleen maar mooie producten. Lange Groenendaal 72A

Gezellig

Iets verderop zit Bordspelers (5), een winkel waar je meer dan 1000 verschillende (bord)spellen kunt kopen. Welk spel je ook zoekt, grote kans dat je het hier vindt. Elke donderdagavond kun je hier gratis met vrienden of familie (of zelfs met onbekenden) spelen. Lange Groenendaal 82

Oud en nieuw

Jouw Marktkraam doet in eerste instantie denken aan een kringloopwinkel, maar wie verder de zaak inloopt, ziet dat er ook nieuwe items worden verkocht. De spullen zijn van verschillende ondernemers die hier een kast (of kraam) huren. Dubbele Buurt 7

GENIETEN

Koffie

Bij de Koffiefabriek startten wij onze dag met een goede kop koffie. Je kunt hier terecht voor het bekende bakkie, espresso of cappuccino. Of doe eens gek en ga voor een exotischer variant als de raspberry chocolate kiss of een rockin’ rolo. Drink bij mooi weer een bakkie op het zonnige terras. Nieuwe Markt 64

Ontmoetingsplek

Iets buiten het historische centrum van Gouda vind je de Chocoladefabriek met eetgelegenheid Kruim (3) Kruim is meer dan een plek waar je kunt eten en drinken, want ernaast zit namelijk een bibliotheek. Trek, zoals wij dat deden, een boek of tijdschrift uit de kast en drink een kop thee. Klein Amerika 20

Sfeervol

Lekker eten, goede cocktails, een fijne bediening. In de Lichtfabriek is alles goed. Dit restaurant zit in een pand dat vroeger werd gebruikt om elektriciteit op te wekken. De monumentale raampartijen, indrukwekkende verlichting, hoge plafonds en fabriekselementen zorgen voor een unieke sfeer. Hoge Gouwe 189

High cheese

Een leuk verborgen plekje is Museumcafé Gouda (4), in het cultuurhistorische kwartier. Een populaire plek voor high tea. Wij gingen voor de high cheese (we zijn immers in Gouda): een kaassoepje en een gevulde etagère met kaassandwiches, tompouce met geitenkaasmousse en hartige scones. Achter de Kerk 14

DOEN

Op het water

Vaar met Reederij de IJsel door de monumentale binnenstad. De schipper vertelt onderweg historische (en soms grappige) weetjes over Gouda. Opstapplek bij Oosthaven 12

Proeven

In de Goudse Waag waar vroeger kaas werd gewogen, zit op de bovenverdieping het Kaas- en ambachtmuseum. Hier wordt verteld over de geschiedenis van kaas en hoe het product wordt gemaakt. Extra leuk: in de winkel kun je talloze verschillende kazen proeven. Markt 35

Bijzonder glas

De Sint-Janskerk (1) is met 123 meter de langste van ons land. Het bouwwerk staat bovendien bekend om de Goudse Glazen. Deze gebrandschilderde ramen tonen afbeeldingen uit de Bijbelse en vaderlandse geschiedenis. Luister via de audiotour naar alle ins en outs over de glazen. Achter de Kerk 2

Authentiek

Neem een kijkje in de Kamphuisen Siroopwafelfabriek om te zien hoe de siroopwafels (de originele benaming voor stroopwafels) worden gemaakt volgens een geheim Gouds recept uit 1810. Na het bezoek aan de fabriek wil je niets anders dan je tanden zetten in zo’n wafel. Of twee, of drie. Markt 69

Ontspannen

Kom volledig tot rust in Spa Gouda (2). Relax in de verschillende sauna’s en het bubbelbad of laat je net als wij door Elisabeth masseren. Succes verzekerd: je stapt als herboren de spa uit. Lange Groenendaal 79

SLAPEN

Modern

Direct naast de Lichtfabriek zit het moderne viersterren Best Western City Hotel. Wij sliepen prinsheerlijk in de kaassuite: een ruime en luxe kamer, ingericht met een knipoog naar het thema. Het hotel ligt op 550 meter van de Markt. Parkeren kan in de naastgelegen parkeergarage. Hoge Gouwe 201

Knus

Logement Keizerskroon in de Keizerstraat, een van de oudste straten van de stad, is een kleinschalig logement met drie kamers. Gasten zijn vooral enthousiast over de knusse, huiselijke sfeer en de hartelijke ontvangst door de gastvrouw. Keizerstraat 31

Zo kom je er

Gouda ligt op 40 km van Utrecht. Met de auto rijdt u er vanuit Utrecht in zo’n 30 minuten naartoe. De parkeergarages en -terreinen in Gouda zijn makkelijk te vinden door de bebording te volgen. Met de trein bereikt u Gouda in twintig minuten.