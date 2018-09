Ⓒ 123rf

Op mijn voorhoofd lijkt nog altijd out of office te staan, terwijl ik toch alweer zo’n veertien dagen achter mijn bureau zit. Normaal gesproken ben ik altijd de eerste om, eenmaal terug op het werk, te verzuchten dat ik weer aan vakantie toe ben. Maar deze zomer blink ik uit in het vasthouden van de vakantiestemming. Dat is niet gemakkelijk, lees ik overal. Er worden artikelen over geschreven, tips samengesteld, zelfs onderzoeken naar gedaan. De grote hamvraag van de zomer is hoe je in de vakantiemodus moet blijven.