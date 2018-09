De fonkelende Pont Alexandre over de Seine. Ⓒ Shutterstock

Frankrijk is een geliefde bestemming die we vaak met de auto of caravan opzoeken. Maar ’gemak dient de mens’ gaat hand in hand met de rode draad die de Seine tijdens riviercruise vormt. VRIJ zag Rouen, de krijtrotsen én Boulevard Saint-Germain aan zich voorbijtrekken.