Iemand verontschuldigt zich: ,,Ik ben nogal slordig”, of zegt trots: ,,Ik laat nooit over me heen lopen.” Mensen definiëren zichzelf (en anderen) constant. Misschien ben je van nature helemaal geen sloddervos, maar gaat het om een ingesleten gewoonte. Is onze persoonlijkheid wel zo rotsvast als we denken?