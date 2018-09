Hiswa te Water van start in Lelystad

In de Bataviahaven in Lelystad komen 280 blinkende jachten, waaronder 80 primeurs, voor het voetlicht. Arjen Rahusen (59), directeur van de Hiswa te Water, houdt zich behalve met zijn tram aansturen ook bezig met de strategie van de beurs.

De verhuizing naar Lelystad had nogal wat voeten in de aarde. „Heel spannend om van een internationale plek als Amsterdam naar een plaats als Lelystad te verhuizen. Gelukkig durft de meerderheid van de exposanten samen met ons die stap te maken. Bijzonder is dat je nu ook kunt proefvaren. Een boot kopen is maatwerk; mooie boten koop je niet via internet, die wil je op een beurs zien en voelen. Ik geloof in beurzen, kijk maar naar Boot Düsseldorf, een tijdloos succes.”

„In Nederland hebben we een mooi niveau van jachtbouw. Daarom verwachten we ook veel belangstelling uit het buitenland. Daarom hebben we een speciale campagne die op Duitsland, België en Scandinavië is gericht. In Lelystad kunnen de exposanten hun product goed etaleren en vanwege de goedkopere locatie konden de prijzen omlaag. Je kunt over Lelystad zeggen wat je wilt, maar de gemeente is goed bereikbaar, over het water en over de weg. Het is hier plezierig, je parkeert de hele dag voor 3 euro en we werken samen met Batavia Fashion Outlet en Batavialand zodat we meer dan alleen boten kunnen bieden.”

„Voor het buitenland is Lelystad gewoon Amsterdam, zo dichtbij. Het is hier allemaal nieuw en mooier dan je denkt! De locatie is goed geoutilleerd, voor exposanten zijn er geen slechte plekken. Het zeilsegment wordt kleiner, maar de markt van sloepen en tenders groeit. Laatste trend is dat sommige exposanten geen boot meer hebben omdat alles is verkocht. Maar in alle segmenten biedt de Hiswa te Water voldoende aanbod om mensen blij te maken. Op de kade zijn er honderd stands met kleding, een breed assortiment accessoires en zelfs een juwelier.”

„De beurs vertoont groei. Exposanten die weg waren, zijn terug en er zijn ook nieuwe deelnemers. We hebben leuke dingen voor kinderen zoals de Optimist on tour. Met zeilschool Pean kunnen zelfs gevorderde zeilers beter worden. Verder kunnen ze in een Tirion tegen elkaar matchracen. Daarnaast zijn er clinics snelvaren, manoeuvreren, suppen en kanovaren. In ons ’Theater aan het Water’ laten we mooie verhalen en muziek horen. Genoeg te doen! De prijs valt mee, online 12,50. Afhankelijk van het weer mikken we op 25.000 tot 30.000 bezoekers.”

Opvallende primeurs

De beurs telt zo’n 80 primeurs. Een selectie:.

• Holterman 53, meesterwerk van opnieuw gestarte werf

• Steeler NG 65S, getest in de VRIJ als ’foutloos jacht’

• Alm Schippersjacht, combinatie van wonen en varen

• Load Master Base Master 10, werkboot met vele mogelijkheden

• Super Lauwersmeer Discovery 47 OC, oranje designjacht

• Tempo 625, kleine strakke klassetender

• Lekker Damsko 1000, megasloep met Amsterdamse bravoure

• Marell 900 CC, stoere Letse aluminium patrouilleboot

• Sacs 42, RIB uit de Champions League

• RS Sailing RS 21, compacte snelle zeiler

• Bestevaer 49, droom voor wereldzeilers

• Dufour 360 GL, snel en mooi gelijnd

• Solaris 37, zeilende kunst

• X-Yachts 4.9, Scandinavische topkwaliteit.

Boot van het Jaar

Tijdens de Hiswa te Water wordt de Hiswa Boot van het Jaar 2018 bekend gemaakt. Dit jaar zijn genomineerd:

Zeiljachten: Aira 22, Domani S30 en Saffier Se37

Motorboten: Hermes Speedster, Keizer 42 en VanVossen 800 SP Runabout.