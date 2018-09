Filmrecensie: ’Alpha’ ✭✭✭

Als de jonge, zachtaardige Keda voor ’t eerst met zijn vader en zijn stam mee op jacht mag, gaat het gelijk mis. Hij raakt gewond en wordt voor dood achtergelaten. Ternauwernood ontsnapt hij aan een roedel hongerige wolven en verwondt daarbij een van de dieren. Hij ontfermt zich over de wolf en weet zijn vertrouwen te winnen. Samen beginnen ze aan de lange tocht terug naar huis, waarbij sneeuwstormen en sabeltandtijgers het er bepaald niet gemakkelijker op maken.

Wie verder kijkt dan de geromantiseerde kitsch – het is of je dik anderhalf uur middenin zo’n kunstwerk met wolven, indianen en dromenvangers bent beland – ziet hoeveel werk er in deze toch meeslepende film zit. Neem alleen al de taal die wordt gesproken; speciaal ontwikkeld voor de film. Kostuums en gereedschappen werden zorgvuldig afgestemd met historici, gespecialiseerd in de laatste IJstijd, zo’n 20.000 jaar geleden. En dan is daar nog de grote ster van de show: de wolf, die in werkelijkheid een Tsjechische wolfshond is luisterend naar de naam Chuck. Go Chuck!