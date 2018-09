Met deze drie auto’s blijf je na je pensioen toch mobiel

Occasionselectie

Chevrolet Matiz (2004 – ’10)

Als je in de stad blijft, is de Matiz de ideale auto. Vanwege die compacte maatvoering en de relatief kleine wielen vormen verkeersdrempels wel serieuze hindernissen. Onderweg hoor je behoorlijk wat motor-, wind- en bandenrumoer. Via gaspedaal.nl gaan we kijken naar een zilvergrijs exemplaar bij een autobedrijf in Ridderkerk (2005, 63.000 km) dat voor € 2.750 mee naar huis mag.

Mazda 323 (1998 – 2003)

Vergeleken met de andere occasions is deze Mazda een slagje groter. Dat betekent meer rust en rijcomfort op langere ritten, terwijl de 323 simpel valt te parkeren. Het grootste probleem is om een geschikt exemplaar te vinden. Uiteindelijk slagen we bij een autobedrijf in Velsen-Noord waar voor € 2.450 een zilvergrijze Touring-uitvoering met een 1.6-liter benzinemotor te koop staat. De auto uit 2003 heeft 73.000 kilometer ervaring.

Suzuki Ignis (2001 – ’06)

Dit type Ignis doet niet bij iedereen een belletje rinkelen terwijl het model beslist kwaliteiten heeft. Instap en zitpositie zijn wat hoger, hij is lekker ruim en bovendien rijdt de Suzuki heel behoorlijk. Speurend op gaspedaal.nl ontdekken we bij de Suzuki-dealer in Almelo een metallic rode Ignis 1.3 GL in nieuwstaat (2002, 39.000 km) voor € 2.990. Als een merkdealer zo’n oude auto verkoopt, staat hij er vierkant achter.

Oordeel van de Wegenwacht

Chevrolet Matiz

Als de accu van de Matiz leeg of los is geweest, kan de stadsauto zijn sleutel niet meer herkennen. Die moet in de garage opnieuw worden ’ingeleerd’. In incidentele gevallen moet er een compleet nieuwe computer in, wat niet alleen een duur is, maar ook een probleem kan vormen nu Chevrolet niet meer officieel in ons land wordt vertegenwoordigd.

Mazda 323

Deze generatie Mazda’s sterft nu hard uit, maar in de meeste gevallen is daar geen technische noodzaak voor. Dit zijn ijzersterke auto’s waaraan zelden of nooit iets mankeert. Bij de Wegenwacht zijn geen euvels bekend die vaker voorkomen.

Suzuki Ignis

De Ignis is kwalitatief een zeer goede auto. Het enige euvel waarvan de Wegenwacht weet heeft, kan feitelijk niet eens als pech worden bestempeld. De achterremmen willen nog weleens bijgeluiden produceren. Dat komt omdat ze te weinig worden gebruikt, waardoor inwendig roest ontstaat. Een paar keer stevig remmen en het geluid is weg!

Ons advies

Op zoek naar een geschikte occasion moet je soms een gelukje hebben en in dit geval heet dat gelukje Suzuki Ignis. Gauw naar Almelo, voordat-ie weg is!

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.