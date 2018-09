Tot haar vijftiende was zij gezond en toen ze al niet meer kon lopen, studeerde ze in Oxford af in de biochemie. Daarna raakte ook haar bovenlijf verlamd. Desondanks begon ze in 2003 te zeilen en werd naar eigen zeggen direct verliefd op varen. Twee jaar later was ze de eerste volledig verlamde persoon die solo het Kanaal zeilend overstak.

Hoe ze dat deed? In een aangepaste boot die ze controleerde door in een van drie rietjes te blazen of te zuigen. Daarna rondde ze solo het eiland Wight en na een eerdere mislukte poging zeilde ze in 2009 in haar eentje rond Groot-Brittannië. Vanwege haar bijzondere persoonlijkheid wist ze uitstekend sponsors te vinden en werd zij in Engeland ambassadeur voor aangepast zeilen. Haar Hillary’s Dream Trust inspireerde en ondersteunde andere minder-validen. Zij bleef in eigen land niet onopgemerkt en werd zelfs Sunday Times Sportswoman of the Year.

Ook na haar dood bewijst Hillary Lister dat voor gemotiveerde mensen eigenlijk bijna niets onmogelijk is.