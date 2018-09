Coole cross-over

Twee jaar terug ontwikkelde het Alphense botenbedrijf een moderne aluminium tender met een lengte van 777 cm, de Triple 7. Vanwege de vraag naar een groter en klassieker model werd aan ontwerper Michiel van Vossen gevraagd een nieuwe snelvarende sloep te ontwikkelen. De Triple X heeft een ronde voorsteven zoals de Triple 7 en is ook van aluminium, maar daarmee houden de overeenkomsten op.

De spitsgat Triple X is gemaakt van twee gangen van 4 mm dik aluminium en geïntegreerde sprayrails. Boeg en spitsgat verlopen rond en het enorme gevleugelde zwemplateau zit aan de romp vast. De constructie van het 2100 kilo wegende casco is degelijk. De afwerking van het aluminium laswerk is aan de buitenkant mooi strak geslepen en aan de binnenkant basaal.

De brede kuip heeft comfortabele loungebanken met lekkere dikke kussens. De luiken zijn voorzien van knelscharnieren, maar voor het zware voorluik ontbreekt een uithouder. Onder het lage voordek is plek voor een bed en een chemisch toiletje. Om in het mini kajuitje te overnachten moet je geen last hebben van claustrofobie. In de kuip kun je een bed van 2 x 2 meter maken en de zonaanbidders vinden voor- en achterop een ruim zonnedek.

Door de motor in een bun achterop te plaatsen ontstaat binnen in de boot veel ruimte. Het is jammer dat in de geteste boot een grote koelkist de ruimte doorbreekt alsof er een lage motorkist staat. De boot is echter prima aan te passen aan de klantwensen. De geteste felblauw gespoten Triple X had onder andere een audiosysteem met 14 speakers, onderwaterverlichting en het dashboard gewrapt met Carbon look, wat mooi bij het grote carbon stuurwiel past. De vloer is voorzien van flexiteek en op het zwemplateau benadrukt het traanplaat de stoere uitstraling.

De Triple X is een zogenaamde outboardsloep met de buitenboordmotor in een bun. Dit concept biedt veel voordelen: je kunt goedkoop met een kleine motor (vanaf 30pk) beginnen en doorgroeien naar zwaardere motorisering tot 175 pk. De geteste Suzuki DF175 viercilinder levert een meerprijs van €12.000 op de basisprijs van €49.900 op. Het onderhoud is gemakkelijk, je hebt geen roer nodig en zowel het gewicht als de kosten van de aandrijving zijn een stuk lager dan van een conventionele aandrijflijn met een dieselmotor en een hekdrive of schroefas.

De Triple X vaart degelijk en gemakkelijk. Als de motor stationair loopt is deze nauwelijks hoorbaar. De draaicirkel is vrij groot, maar met de nieuwe koolborstelloze boegschroef van Vetus is dat simpel te verkleinen. Pas als het gas opengaat, merk je het brullen van een enorme buitenboordmotor onder het achterdek. Als je hard vaart lijkt de boot over het water te zweven. We halen gemakkelijk 50 km/u en vooral op topsnelheid voel je de degelijkheid. Dankzij de geïntegreerde sprayrails blijf je in de kuip goed droog en prettig is dat de boot in snelle bochten niet uitbreekt. De Triple X 800 is een fijne crossover met een mooie mix van soepel snel varen en relaxed loungen.

Cijfer 7,8

Constructie ✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 8,00 m.

Breedte: 3,00 m.

Diepgang: 0,75 m.

Doorvaarhoogte: 1,30 m.

Waterverplaatsing: 2500 kg

Motorisering: 30-175 pk outboard

Prijs vanaf: € 49.900

Meer info: www.verschuurwatersport.nl