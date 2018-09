Of ik op vakantie nog nieuwe wijntjes heb ontdekt? Elk jaar stelt een goede vriend en wijnliefhebber dezelfde vraag. Met blind vertrouwen slaat hij vervolgens in. Nu de kinderen uit huis zijn, hebben vrouwlief en ik alle tijd. In plaats van in één dag terugrijden om op tijd voor de eerste schooldag te zijn, kruipen we rustig omhoog langs de Rhône.