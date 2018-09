Ⓒ Hollandse Hoogte

Een Hollandse viswinkel in de Javastraat in Amsterdam. Aan de overkant een meer mediterrane viswinkel. Het verschil? Grote bakken verse vis buiten, drijvend in het vocht waar handen in graaien en plastic tasjes waarin de vis wordt gestopt tegenover een toonbank met stukjes visfilet. Naambordjes erbij en alles op een dikke laag ijs. Brandschoon.