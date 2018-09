Recept van de dag: scholfilet met courgette

Voor morgen dacht ik schol. Nou, koop eens scholfilets. Dat scheelt tijd.

Nodig voor 2 personen:

• 300 g scholfilet

• boter

• ½ thee citroenrasp

• 1 courgette, in blokjes

• 3 bosuitjes, ringetjes

• 1 eetl zongedroogde tomaatjes (bijvoorbeeld Green Age), fijn gehakt.

• 4 eetl crème fraîche

• 1 eetl peterselie

• zout en peper

Bereiding:

De filets spoel je even af, droog deppen, beetje zout er op, lekker wat witte peper. En wat citroenrasp. Laat heel even liggen. Zet uitjes aan in de boter, blokjes courgette erbij. Bak tot de courgette gaar is. Schep de courgette even uit de pan. Nu de filets erin. Dat is zo gedaan. Twee minuten aan iedere kant, klaar.

De courgette mag terug, de zongedroogde tomaatjes op olie (als het even kan, neem die van Green Age, geweldige kruiden zitten er al bij) fijnhakken en erbij doen. De crème fraîche, en dan nog rijkelijk peterselie.

Natuurlijk een kom witte rijst op tafel. En een schaal prinsessenboontjes. Of, als je ze kunt vinden, van die gele, meestal Duitse, boterbonen.

In het glas kolkt een IJwit van brouwerij ’t IJ. Als je toch bij de viswinkel bent, of bij de kraam op de markt, neem dan meteen een haring mee, kun je thuis mee experimenteren. Voor de wedstrijd!