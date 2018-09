Dit kun je allemaal doen met gebruikte theezakjes

1. Maak met theezakjes aangekoekte pannen schoon. Leg een theezakje in de pan en vul deze met heet water. Laat het geheel de hele nacht weken; de tannines in de thee helpen bij het losweken. ’s Morgens kunt u de losgeweekte aanbaksels eenvoudig wegpoetsen.

2. Hebt u een composthoop? Gooi er thee op! Losse thee of theezakjes helpen bij tuinafval composteren.

3. Theebladen kunnen geuren absorberen zonder zelf een nadrukkelijke geur achter te laten. Je kunt gebruikte en gedroogde (of nieuwe) theezakjes in laden, koelkast, kasten en zelfs schoenen leggen. Doe een druppeltje pepermuntolie op het theezakje voor een verfrissend effect.

4. Last van vliegenpoepjes op ruiten of kozijnen? Je poetst de poepjes eenvoudig weg met een vochtig theezakje of met een beetje sterke thee op een doekje. Ook hier lossen de tannines de vliegenpoep op.

5. Houten meubels krijgen een mooie glans en diepe kleur als je ze met wat slappe thee afneemt.