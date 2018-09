5 opvallende redenen van vluchtvertraging

Vlucht-vertraagd.nl kreeg onderstaande vertragingsverhalen binnen. Van een gebeten piloot (door een vis) tot een gebeten stewardess (door een passagier) en van een muizenplaag tot een onverklaarbare knal. Het claimbureau diende in de meeste gevallen met succes een claim in.

Piloot op Mauritius gebeten door monstervis

Een piloot wilde nog even zwemmen, maar had dat beter niet kunnen doen: hij werd gebeten door een enorme vis en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er moest een andere piloot worden ingevlogen en de vlucht werd 14 uur vertraagd. Compensatie: €600 per passagier.

Muizenplaag in vliegtuig

Muizen op je stoel, muizen in de wc, muizen, muizen, muizen! Een toestel van Finnair zat zo vol met knaagdieren dat het 24 uur in quarantaine moest om weer helemaal muisvrij te worden. De maatschappij voelde zich niet verantwoordelijk, de rechter oordeelde anders. Compensatie: €600 per passagier.

Bruidsmeisjes missen bruiloft

Door een vertraging van 6,5 uur komen alle vier de bruidsmeisjes te laat op de bruiloft van hun beste vriendin waarvoor ze speciaal extra vroeg het vliegtuig naar Spanje hadden gepakt. De luchtvaartmaatschappij probeerde het gemis van deze belangrijke dag goed te maken met een bon van 10 euro om iets te eten op de luchthaven. Hier hebben de dames vriendelijk voor bedankt. Compensatie: €400 per passagier.

Passagier bijt stewardess

Een passagier was zo bang om te vliegen, dat hij vlak voor vertrek besloot van boord te gaan. In zijn angst beet hij de stewardess die hem wilde tegenhouden. Door de commotie kon het toestel niet vertrekken. De vlucht was daardoor 5 uur vertraagd. Compensatie: buitengewone omstandigheden, geen compensatie.

5BMX-pro mist WK

Tijdens het opstijgen hoorden passagiers, waaronder een BMX-pro onderweg naar het Wereld Kampioenschap in Baku, een harde knal. Een van de motoren was uitgevallen en het toestel moest omkeren. Na 6 uur werd de vlucht uitgevoerd met een ander toestel. De bagage met de BMX kwam helaas niet mee. Compensatie: €600 per passagier.