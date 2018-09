Recept van de dag: haringtartaar

Nodig:

•4 haringen, gefileerd

•1/6 de komkommer

•1 eetl limoenmayonaise

•1 slalotje, gesnipperd

•1 bos-uitje, fijngesneden

•½ theel limoenrasp

•4 eetl zonnebloemolie

•1 eetl witte wijnazijn

•1 theel mosterd

•1 theel fijngesneden kervel

•zout en peper

•4 handenvol gemengde sla

•4 takjes dille

Bereiding:

Snijd de haring in kleine stukjes en hak verder fijn tot tartaar. Snij komkommer (zonder zaadlijst) in blokjes. Schep haring, de komkommer, de limoenmayonaise, het sjalotje en het bosuitje in een kom. Voeg limoenrasp toe. Meng en breng op smaak met peper en zout. Maak een dressing van olie, witte wijnazijn, mosterd en kervel en schep daar de sla door. Serveer de sla met de haring en flink wat toast van zuurdesembrood erbij.

En een Château Neubourg natuurlijk. Tintelend in het glas.

Wedstrijd

Dit is de allerlaatste oproep voor de haring-recepten-wedstrijd. Je bedenkt een geweldig recept en je maakt kans op een reischeque van 500 euro. Die prijs wordt uitgereikt tijdens de finale van de haringtest op 17 september. Dan is het feest van de beste haringmannen en vrouwen van het land. Maandag gaat de inschrijving dicht. Mail naar f.wilbrink@telegraaf.nl