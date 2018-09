Als een tijger rondsluipen

In Star Trek liepen Captain Kirk en de zijnen rond met de meest wonderbaarlijke hulpmiddelen zoals een klein schermpje waarop allerlei nuttige informatie stond. We deden er toen lacherig over. Met de kennis van nu en meer smartphones en tablets dan dat er mensen op deze aardbol rondlopen, is dat wel anders.

De reizen door het heelal waren langt in Star Trek: To boldly go where no man has gone before. Aan boord van het Starship Enterprise moest er dan ook vermaak zijn. Ook daar hadden de makers van Star Trek: The next generation een oplossing voor. Een zoegenoemd holodeck. Stap een lege ruimte in en binnen een paar seconden waan je je in een andere, virtuele wereld. Te gek voor woorden en vanzelfsprekend onmogelijk...

"Virtual reality in arcadehallen heeft beslist de toekomst"

Dus niet. Op een steenworp afstand van onze redactie stapte ik onlangs een nagenoeg lege fabriekshal binnen, zette een Oculus vr-bril op, kreeg een MSI-computer op mijn rug, sensors op mijn handen en voeten en een soort wapen (behoorlijk stoer) in mijn handen. Mijn skelet werd opgemeten en klaar.

In een mum van tijd was ik op het ’holodeck’!

Alle grenzen vervagen letterlijk en figuurlijk. De VR-hal, niets meer dan een skelet van aluminiumbuizen met veel sensors, wordt door twee regisseurs bediend. Zij kunnen ervoor zorgen dat je samenspeelt met iemand die in eenzelfde VR-hal in Australië staat of dat je een Russisch team van commando’s moet uitschakelen dat een paar duizend kilometer verderop in Moskou paraat staat. Op dit moment zijn er 12 VR-hallen operationeel. Dat worden er dit jaar 118.

Aangezien gaming een miljoenenindustrie met grote wedstrijden met dito prijzen is, ontbreekt live streaming niet. Terwijl jij speelt, maken de regisseurs er een waar online-kijkspektakel van en verbinden VR-arena’s van over heel de wereld met elkaar.

Na flink wat ’kills’ en een kwartiertje als een tijger met mijn tac-team door de lege hal rondsluipen is het voor mij duidelijk: lasergamen en bowlen zijn passé, VR in arcadehallen heeft de toekomst.

POLYGON VR (PRIJS: NOG ONBEKEND, ricktprijs 10 euro+ per spel)

Oordeel: 5 sterren

Plus

• Spelen met en tegen iedereen in de hele wereld.

• Door sensors een ’echt’ lichaam met handen en voeten.

Min

• VR-hallen nog niet ruim beschikbaar