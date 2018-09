Bloemkool uit de oven

Als het klaar is, snij je plakken bloemkool om te serveren. Groentes roosteren geeft zoveel extra smaak. Blad eraf halen, natuurlijk. Dan de stam een beetje bijwerken zodat die niet zo uitsteekt. Grote pan. Vol water. Bloemkool erin zetten en aan de kook brengen, twee minuten laten koken en dan afgieten. De oven staat op 180°C.

Laat de bloemkool kort uitlekken, schenk er rijkelijk olijfolie over. Beetje zout erover. Wat peper. Heel licht bestrooien met cayennepeper. Dan 30 tot 40 minuten in de oven. Tot de bovenkant egaal mooi bruin is. Snij in plakken zoals je dat met een taart zou doen.

Serveer met een beetje mosterd ernaast. Roer nog een theelepel cognac door de mosterd. En gewoon worstjes, liefs met wat Provençaalse kruiden, van de slager erbij. Een Brugse Zot, Sport (alcoholvrij) in het glas. Een geweldige alcoholvrije. Nog vrij nieuw maar geloof me, helemaal top bij dit gerecht!

Nodig voor twee personen:

• 1 bloemkool

• 3 dl olijfolie

• zout, peper

• cayennepeper

• mosterd

• 1 theel cognac