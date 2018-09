Subaru Impreza GT Turbo 555: betaalbare rallyheld

De Subaru Impreza GT Turbo 555 maakte midden jaren negentig sportwagenprestaties voor de gewone man beschikbaar. Subaru bood hem aan voor 49.995 gulden en in die tijd was er geen auto die voor een dergelijk bedrag zo’n indrukwekkend snelheidspotentieel leverde. Iedereen kon zich een beetje wereldkampioen rally Colin McRae voelen. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst zien waarom deze rallyauto voor de straat zo populair was in Nederland.