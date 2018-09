Raceauto voor hele gezin

’Ik was op zoek naar een sportieve, snelle auto, maar met drie kinderen is een sportauto niet echt handig. Vanwege de film Intouchables werd ik verliefd op de Maserati Quattroporte. Het geluid, de looks: ik móest er een hebben. Omdat ik 60.000 kilometer per jaar rijd, was dat voor dagelijks gebruik een beetje een dure hobby. Waarop mijn vrouw zei: dan ga ik er toch mee rijden?

Op internet vonden we een mooie uitvoering met een lage kilometerstand. Ik heb bewust gekozen voor een auto met de Duo Select-versnellingsbak omdat je op- en terugschakelen duidelijker voelt dan met de volautomaat. Daardoor rijdt hij meer als een echte sportauto.

"Kinderen vechten om afstandsbediening"

Mijn vrouw vond de standaard kleursaai. Ze zei: „Maak er iets unieks van.” Zo kwamen we uit bij chroomblauw. Het viel niet mee om een bedrijf te vinden dat het aandurfde om de folie aan te brengen. Metaalfolie is lastig te verwerken en je moet weten hoe je dat aanpakt. Uiteindelijk heb ik iemand gevonden die perfect werk leverde. Het is een gewaagde kleur, maar de auto kan het goed hebben.

Na het wrappen zagen de originele wielen er wat gewoontjes uit. Die hebben we laten vervangen door grotere, matzwarte spaakvelgen. Het standaard uitlaatsysteem is vervangen door een speciale sportuitlaat met afstandsbediening. Met een druk op de knop gaan de uitlaatkleppen open en klinkt de 4.2 V8 alsof je in een raceauto zit.

De kinderen vinden het prachtig! Ze vechten om de afstandsbediening als we een ritje maken. In Nederland rijden ongeveer 200 Quattroportes. Het is een behoorlijk zeldzame auto. Vanwege de kleur en het geluid valt deze extra op. Overal maken mensen foto’s en filmpjes. Leuk, want ik hoef geen grijzemuizenauto. Rijden met de Quattroporte is puur genieten. Elke keer als ik instap, de V8 start en wegrijd, krijg ik een grijns op mijn gezicht.”

Eigenaar

Bart Verver (31), ondernemer

Auto

Maserati Quattroporte 4.2 Duo Select

Bouwjaar

2004

Geschatte waarde

30.000 euro

Motor

4,2-liter achtcilinder- motor, 401 pk

Topsnelheid

275 km/h

Toekomstplannen

„Grotere remmen monteren.”