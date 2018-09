Offroad in Noord-Frankrijk

De Noord-Franse havenstad Calais is niet van een betoverende schoonheid, maar Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale maakt veel goed. Het gebied strekt zich uit tussen Sint-Omaars, Calais en Boulogne-sur-Mer. De naam doet vermoeden dat het een nationaal park is, maar dat is Marais d’Opale eigenlijk niet.

Je kunt het beter bestempelen als een groot agrarisch gebied met bosstroken en een lieflijk dorpje. Een plek waar vooral de natuurliefhebber het ernstig naar z’n zin zal hebben. En wij ook! Er loopt namelijk een spinnenweb aan geweldige offroadroutes.

’Ik kan alles aan’

We toerden in een Mercedes-Benz X 250d-duurtester naar Noord-Frankrijk. Liever waren we naar de Morvan of Bourgogne gereden waar de routes langer zijn en dus meer avontuur bieden. Calais is echter in slechts een uur of drie te bereiken. In Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale kwamen we terecht via de leuke site 4x4roadbooks.com.

De X 250d is een beetje een tractor, wat niet als lelijke diskwalificatie is bedoeld. De 190 pk en 450 Nm sterke 2,3-liter viercilinder is er een van het type ’ik kan alles aan’. Je kent ze wel: zo’n nachtclubportier, beresterk en onverzettelijk, maar niet echt welbespraakt. De brommer in de Mercedes voelt aan alsof hij een heel mensenleven meegaat, ongeacht of dat permanent met 2000 kilo op de trekhaak en een kuub grind in de laadbak is. Wens je meer verfijning en kracht, dan is dat uiteraard mogelijk.

"Mooi landelijk gebied nabij Calais, Noord-Frankrijk"

In de Mercedes X zit behoorlijke gang. Met een goeie 160 per uur naderen we de Kanaal-kust, waar Engeland slechts 28 kilometer verderop ligt. Precies om die reden stond dit gebied de afgelopen honderden jaren zo in de belangstelling van veldheren, maarschalken en landveroveraars. Nazi-Duitsland wilde Groot-Brittannië aan z’n rijk toevoegen, maar die expansiedrift eindigde hier. Wat rest, is een partij bunkers waarvan je stil wordt. Van solitaire betonblokken in groene weilanden tot kazematten en gigantische ondergrondse bolwerken die als een simpele heuvel door het leven gaan.

Zo ook de grootste uitdaging van de route langs de Opaalkust; Mont de Couple steekt 164 meter boven het voorzichtig glooiende landschap uit. Voor ons een uitgelezen plek om te kijken wat de Mercedes-Benz X waard is. Met de draaiknop die elektronisch de aandrijving aanstuurt, op 4x4 en het sperdifferentieel gesloten, hobbelt de als Mercedes vermomde Nissan Navara naar boven. Behoorlijk wat geulen, maar de X geeft geen krimp. Op de top ervaren we een overweldigend uitzicht tot aan de krijtrotsen van Engeland, met daarvoor het drukke scheepvaartverkeer in het Kanaal.

Bunkercomplex

Het wordt pas echt indrukwekkend wanneer we te voet afdalen in het bunkercomplex. Via een spleet tussen het tientallen jaren oude beton waarin het jaartal 1942 is gekrast, turen we naar Engeland. Tijdens de afdaling slalommen we om de bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog heen en nog wat dieper gelegen zijn de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog zelfs zichtbaar.

De bewoners van Witzand, zoals Wissant heette toen er nog Nederlands werd gesproken, is weinig ellende bespaard gebleven.

De heuvels nabij de Opaalkust bieden geen Camel Trophy-achtige klauterpartijen of doorwadingen waarvoor je een duikuitrusting nodig hebt. De route gaat over stoffige grindpaden. Op Mont de Couple dien je de technische mogelijkheden van je terreinauto in te zetten, verder is het vooral vriendelijk offroaden, met oog voor de natuur en dat handjevol bewoners van het gebied.

Op naar de top van Le Mont de Couple!